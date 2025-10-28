Медведев признался, что происходящее в Курской области имеет для него особое значение

С этим регионом связаны его семейные корни, указал зампред Совбеза

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев признался, что события в Курской области имеют для него особое значение, поскольку с этим регионом связаны его семейные корни.

"Я на самом деле очень рад приехать. Все наши края, земли - они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому все, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе", - сказал политик на встрече с волонтерами.

Он добавил, что рад возможности обсудить с жителями региона актуальные задачи и проблемы, стоящие перед областью.