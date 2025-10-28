МИД РФ: в НАТО перешли к реализации курса на открытую конфронтацию

Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов отметил, что в вопросе украинского урегулирования США столкнулись с "откровенным саботажем европейцев"

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Страны НАТО перешли к практической реализации курса, направленного на конфронтацию с Россией, это подрывает основы европейской безопасности, заявил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией. В результате мы наблюдаем подрыв основ европейской безопасности. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности в многонациональных батальонах, тактических группах, формированиях бригадного уровня. Увеличена продолжительность нахождения в Черном море кораблей стран НАТО. Активизировалась разведывательная деятельность на наших морских и воздушных границах на Балтике и в Черном море, - сказал он. - На протяжении долгого времени мы делали все возможное, чтобы решить существующие проблемы дипломатическим путем за столом переговоров. Однако агрессивная антироссийская политика наших оппонентов, демонстративное и пренебрежительное отношение к нашим законным интересам, в том числе в сфере безопасности, привела ситуацию к той точке, в которой она находится сегодня".

Помимо этого, Воронцов отметил, что в вопросе украинского урегулирования США столкнулись с "откровенным саботажем европейцев". "Нас обвиняют в нежелании завершить этот конфликт, однако именно страны Евросоюза на практике делают все для его продолжения. Россия всегда исходила из того, что система международных отношений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения является важнейшим элементом международной безопасности. Однако в результате политики стран Запада за последнее время эта система заметно деградировала", - констатировал он.