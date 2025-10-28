Генконсулом РФ в Гуанчжоу назначили Юрия Теплова

Он ранее работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России

Генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов © МИД РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральным консулом России в городе Гуанчжоу назначен Юрий Теплов, сообщили в МИД РФ.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Теплов Юрий Валентинович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гуанчжоу, КНР", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Теплов родился в 1977 году, окончил Красноярский государственный университет. На дипломатической службе состоит с 2003 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ, а также в посольстве России в КНР. Владеет английским и китайским языками, имеет дипломатический ранг советника 1-го класса.