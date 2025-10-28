Посольство России назвало маразмом угрозы главы МО Бельгии уничтожить Москву

В диппредставительстве РФ подчеркнули, что врагом для европейской и бельгийской общественности "является не Россия", а подобные Тео Франкену политики, способные "ввергнуть континент в новую войну"

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Бельгии Тео Франкен © Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира" - это маразм, говорится в комментарии посольства России к интервью политика газете De Morgen. В российском диппредставительстве подчеркнули, что врагом для европейской и бельгийской общественности "является не Россия", а подобные Франкену политики, способные "ввергнуть континент в новую войну".

"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов" с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", - отметили в посольстве.

В то же время там обратили внимание на тот факт, что "разоткровенничавшись, Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку "давно бы потерпела поражение", а весь коллективный Запад".

"Примечательно, что сразу после публикации интервью бельгийский министр, видимо, испугавшись собственных глупостей, бросился оправдываться в соцсетях, что его "неправильно поняли". Действительно, как можно понять тот когнитивный диссонанс, который поразил господина Франкена? С одной стороны, по фрейдовской теории бессознательного, он, по сути, признает неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики - будь то полный провал попыток руками Украины нанести нам поражение на поле боя или задавить бесконечными санкциями российскую экономику. С другой стороны, распаляя сам себя, призывает к еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца", - отметили в российском посольстве.

"Фантазии Франкена о некоем глобальном противостоянии с Россией разбиваются о суровую действительность. Приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков. Немудрено, что неудобные вопросы журналиста вызвали у министра приступ злобы, а сам он был встречен случайным прохожим криками "убирайся, фашист!" - обратили внимание в посольстве.

"К сожалению, эскапады Франкена - ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны", - подчеркнули в посольстве.