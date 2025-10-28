Замглавы МИД России обсудил сотрудничество с коллегой из Филиппин

Встреча прошла на полях очередного заседания Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и замглавы МИД Филиппин Хеллен де ла Вега обсудили развитие отношений двух стран, в том числе на площадке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям развития двустороннего сотрудничества, а также по вопросам углубления координации усилий России и Филиппин на глобальных и региональных площадках, в том числе в контексте предстоящего председательства Манилы в АСЕАН", - указали в МИД РФ.

Как отметили в МИД России, встреча прошла на полях очередного заседания Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.