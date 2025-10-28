Небензя назвал абсурдным сохранение Кубы в списке стран - спонсоров терроризма

По словам постпреда России при ООН, это нелегитимный инструмент давления США на кубинское правительство

Редакция сайта ТАСС

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Сохранение американскими властями Кубы в списке стран - спонсоров терроризма выглядит абсурдным и является нелегитимным инструментом политического давления на кубинское правительство. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне стран - спонсоров терроризма, который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство. У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", - сказал он в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Небензя отметил, что "односторонние рестриктивные меры Вашингтона в отношении Гаваны грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, подрывают сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами". "Санкционная война, развязанная США против Кубы для достижения своей главной цели - смещения неугодного им правительства, представляет собой яркий пример вероломного вмешательства во внутренние дела независимого государства", - сказал он, указав, что "Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества твердо выступает за незамедлительную отмену нелегитимной американской блокады Кубы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. Дипломатические отношения между Кубой и США были восстановлены 20 июля 2015 года. Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года к власти в США пришел республиканец Дональд Трамп. Он, в частности, ужесточил правила поездок американцев в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Кубинские власти называют блокаду основной причиной сложной экономической ситуации в стране и требуют ее отменить. Россия традиционно поддерживает Кубу в этом требовании.