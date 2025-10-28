Путин обсудит с кабмином рыбное хозяйство

На совещании также рассмотрят и другие вопросы текущей повестки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, где заслушает доклад о рыбном хозяйстве страны.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, с докладами выступят глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На совещании также будут рассмотрены и другие вопросы текущей повестки.

Глава государства регулярно проводит встречи с членами кабмина. Темой совещания 15 октября стало дорожное строительство. Встреча прошла в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Во время нее Путин поучаствовал в открытии объектов дорожной инфраструктуры в российских регионах. На совещании 17 сентября обсуждался комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.