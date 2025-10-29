Депутат Бородай усомнился в планах Макрона направить подразделения на Украину

Депутат Госдумы считает, что эти намерения являются демонстрацией, направленной на эскалацию конфликта и вряд ли будут реализованы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Намерение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить 2 тыс. французских солдат и офицеров на Украину является демонстрацией, направленной на эскалацию конфликта и вряд ли будет реализовано. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что по указанию Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

"Решение Макрона - чистой воды демонстрация, направленная на эскалацию конфликта. Но у меня есть целый ряд сомнений, что эти подразделения будут направлены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 2 тыс. французских военнослужащих растворятся в том количестве бойцов, которые уже есть на территории Украины под видом наемников и инструкторов, и не сыграют никакой роли в случае их реальной отправки.