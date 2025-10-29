Трансляция

Совещание Путина с правительством. Видеотрансляция завершена

Основной темой обсуждения стало развитие рыбохозяйственного комплекса

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ в формате видеоконференции в Москве.

Основная тема обсуждения – развитие рыбохозяйственного комплекса. С докладами выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Президент РФ отметил, что улов российских рыбаков должен в первую очередь поступать на отечественные прилавки, а у россиян должна быть возможность покупать рыбу по приемлемой цене. По его словам, уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы.

Путин добавил, что вопросом рыбохозяйственного промысла в России занимаются системно, в том числе необходимостью поставки отечественной рыбной продукции в магазины по приемлемым ценам.