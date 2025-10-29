ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин пообщается с получившими ранения героями СВО

Подробности встречи станут известны позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства
Редакция сайта ТАСС
08:55
обновлено 09:09
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с военнослужащими, получившими ранение в ходе СВО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также в планах президента сегодня общение с нашими героями СВО, с военнослужащими, которые получили ранение в ходе специальной военной операции", - отметил представитель Кремля. Подробности встречи станут известны позднее, добавил Песков. 

