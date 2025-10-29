Песков: Путин и Алиев обсуждали тему с арестом россиян в Баку

Диалог продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поднимал в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым тему ареста в Баку айтишников из РФ по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас идет кропотливая работа, и президент [Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Путин во время недавних переговоров с Алиевым освобождение задержанных в Баку по подозрению в контрабанде наркотиков россиян и ведет ли российская сторона контакты с Азербайджаном на этот счет.

В июле Сабаильский районный суд города Баку арестовал на четыре месяца граждан России, которые были задержаны по обвинению в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Накануне суд Баку продлил арест еще на три месяца.