В СБ РФ опровергли слова, что ОДКБ - попытка воссоздания Варшавского договора

Начальник департамента аппарата Совета безопасности России Алексей Гольтяев сообщил, что организация создана не для того, чтобы противостоять кому-то или нападать на кого-то

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Предположения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы является попыткой воссоздать Организацию Варшавского договора - это западная, не соответствующая действительности концепция. Об этом заявил начальник департамента аппарата Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Гольтяев.

В ходе мероприятия ОДКБ в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности он отметил, что конференция стала центром консолидации аналитических усилий евразийского сообщества. "Сегодня часто говорят, что ОДКБ - это, своего рода, попытка воссоздать Варшавский договор. Это, во-первых, западная, а во-вторых, упрощенная и не соответствующая действительности концепция, - сказал начальник департамента аппарата СБ РФ. - Говорить сейчас о Евразии в логике блокового противостояния, на мой взгляд, абсолютно ошибочно".

Гольтяев подчеркнул, что ОДКБ не создана для того, чтобы противостоять кому-то или нападать на кого-то. "Это совместный ответ на вызовы и угрозы", - отметил он.