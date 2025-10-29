Главой Архангельска вновь избрали Дмитрия Морева

Он набрал 28 голосов депутатов

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Архангельской городской думы на сессии единогласно избрали на пост главы города действующего градоначальника Дмитрия Морева, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Избран Дмитрий Морев, единогласно, 28 голосов", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес в Архангельскую городскую думу две кандидатуры на пост главы Архангельска, на должность претендовали действующий глава Дмитрий Морев и депутат городской думы, директор "Горсвета" Александр Гурьев.

В Архангельске система избрания главы города изменилась по сравнению с предыдущими выборами. Кандидатуры для утверждения на должность градоначальника вносила не конкурсная комиссией, как было ранее, а непосредственно губернатор Архангельской области - на основании предложений, представленных региональными отделениями парламентских партий и областной Общественной палатой.