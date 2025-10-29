Посол РФ: контракт с Индонезией на поставку Су-35 остается в силе

Сергей Толченов отметил, что Москва ожидает от Джакарты возобновления переговорного процесса по ранее заключенному контракту

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Контракт между Россией и Индонезией на поставку азиатской республике истребителей Су-35 не расторгался сторонами и все еще актуален. Об этом заявил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

"Контракт не расторгнут. Он по-прежнему на повестке дня", - приводит слова дипломата газета Jakarta Globe. Толченов отметил, что Москва ожидает от Джакарты возобновления переговорного процесса по ранее заключенному контракту.

В конце декабря 2021 года информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо сообщил, что власти страны отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд стало известно в начале 2018 года. В июле 2019 года Мохамад Вахид Суприяди, занимавший тогда пост посла Индонезии в РФ, сообщил, что задержка его реализации связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.