Путин: в России системно занимаются вопросом рыбного хозяйства

Президент России отметил, что эта сфера в том числе связана с судостроением, с выдачей квот под суда

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вопросом рыбохозяйственного промысла в России занимаются системно, в том числе необходимостью поставки отечественной рыбной продукции в магазины по приемлемым ценам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

"Правительство занимается этим вопросом [рыбохозяйственного промысла], занимается системно. Но он такой комплексный, связанный не только с необходимостью поставки продукции на прилавки наших магазинов, для наших граждан по приемлемым ценам", - отметил глава государства. По его словам, вопрос также связан с судостроением, с выдачей квот под суда.

Президент напомнил, что с 2017 года был запущен механизм инвестиционных квот для поддержки строительства рыбопромысловых судов. "Он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения, в том числе в современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту", - указал Путин.