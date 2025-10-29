Володин призвал российское общество консолидироваться вокруг президента

Председатель Госдумы также отметил, что комсомол и КПСС были популярны из-за сильных лидеров

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал сделать все для консолидации российского общества вокруг президента Владимира Путина.

"Сильный президент - сильная Россия! Есть Путин - есть Россия! Нам надо все сделать для консолидации вокруг президента, победить и беречь традиции и царской России, и советской России", - сказал Володин.

Он также отметил, что комсомол и КПСС были популярны из-за сильных лидеров. "Когда партия и комсомол превратились в форму, а личностей задвинули на второй план, потому что не было уже ни вызовов, ни угроз, в итоге все это к чему привело? К краху и партии, и комсомола", - отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что таких, как Геннадий Зюганов, к руководству КПСС не подпускали, поскольку нужны были "послушные и лояльные". "И собрали подхалимов и предателей. В итоге страны не стало. Почему? Конкуренции не было. А если была бы конкуренция, партия бы выдвинула Зюганова. Потому что вот эти слабые, они проиграли конкуренцию, тогда партия бы понимала, что им нужен такой, как Зюганов", - сказал председатель Госдумы.