Путин: ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении

Противник оказался блокирован, заявил президент

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы, заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка.

"В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении", - поделился президент.