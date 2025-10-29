ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении

Противник оказался блокирован, заявил президент
11:39
обновлено 11:49
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы, заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка.

"В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении", - поделился президент. 

