Путин: ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении
Редакция сайта ТАСС
11:39
обновлено 11:49
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы, заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка.
"В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении", - поделился президент.