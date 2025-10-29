Путин: "Буревестник" имеет безусловные преимущества

Россия может гордиться достижениями своих ученых и специалистов, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Разработанная российскими специалистами ракета "Буревестник" обладает безусловными преимуществами. Россия может гордиться достижениями своих ученых и специалистов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. Мандрыка.

Читайте также

"Посейдон", допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

"Совсем недавно была испытана новая новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой, - рассказал глава государства. - Она имеет безусловные преимущества".

"Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали", - добавил Путин.

"Важно, что мы за решением важнейших и текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала", - резюмировал верховный главнокомандующий.