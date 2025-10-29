Путин: ВС РФ не против пустить СМИ в зону окружения противника

Это могут быть также представители украинской и зарубежной прессы, отметил российский президент

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России готовы пустить представителей СМИ, иностранных журналистов, в том числе украинских, в зону окружения противника с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции в госпитале им. П. В. Мандрыка.

"Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины", - отметил Путин.