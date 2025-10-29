Путин: Киев должен принять решение по судьбе украинцев, находящихся в окружении

Президент России сообщил, что обсуждал с командующими соответствующими группировками возможность запустить в зону окружения противника представителей СМИ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Киев должен принять решение по судьбе украинских граждан, которые находятся в окружении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в госпитале им. П. В. Мандрыка.

Путин отметил, что обсуждал с командующими соответствующими группировками возможность запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит.

"И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет", - сообщил Путин.