Путин: РФ беспокоят возможные провокации Киева против журналистов на СВО

Президент отметил, что обсуждал с командующими группировками возможность позволить представителям СМИ попасть в зону окружения противника, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, что Украина может устроить провокацию во время нахождения сотрудников СМИ в зоне, где ВСУ находятся в окружении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Путин отметил, что обсуждал с командующими группировками возможность позволить представителям СМИ попасть в зону окружения противника, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит.

"Нас беспокоит только одно - чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Главное - это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить. Нам это не нужно. Мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что РФ готова прекратить боевые действия на несколько часов для того, чтобы группа журналистов могла зайти в населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. "Мы готовы в определенные точки их подвести для того, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли", - подчеркнул Путин.