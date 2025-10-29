Захарова: Запад ведет гибридную агрессию против всех, кто выступает за правду
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад предпринимает попытки вести гибридную агрессию против всех, кто за правду, на фоне потери гегемонии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Диалог о фейках 3.0".
"Мы видим их [западных стран] попытки, это тщетные попытки, но эти попытки они предпринимают, [чтобы] удержать уплывающую гегемонию, - сказала дипломат. - Как следствие [этого] - гибридная агрессия Запада, в том числе в формате информационной войны против всех, кто выступает за правду".
По ее словам, сейчас Запад стремительно теряет позиции на фоне усиления мирового большинства и формирования по-настоящему полицентричной глобальной системы международных отношений.