Путин: "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство

Президент России отметил, что в мире нет таких ракет
11:56
обновлено 12:18
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Перспективная межконтинентальная ракета "Сармат" вскоре встанет на боевое дежурство. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.

"Такой [ракеты] в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве", - сообщил президент. 

