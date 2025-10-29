Путин: готовность защищать Родину в генах у россиян

Жители России должны знать свою героическую историю, отметил президент РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Готовность к защите Родины заложена в россиян генетически. Это отметил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь им. Мандрыка.

Один из военнослужащих рассказал главе государства о найденном в архивах подвиге своего деда в годы Великой Отечественной. "Вот, смотри, не знал, что дед такой был, а сам воюешь так же, как дед", - заметил верховный главнокомандущий. "Стараюсь", - скромно отозвался военнослужащий.

"Это в генах у нас, понимаете? - обратился Путин. - Я, вот, совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал в <…> Приморье. Посмотрел, как другие там воевали, посмотрел, как мой дед писал своему сыну на фронт". "Я этого ничего не знал, но, понимаете, у нас это есть. Это никуда не денется", - подчеркнул президент.

"Мы должны знать такую историю, - заключил Путин. - Это героическая история наших предков, Она нас укрепляет. Это абсолютно точно. И об этом надо говорить".