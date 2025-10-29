Посольство России назвало неприемлемыми обвинения Франции в оправдании Холокоста

Приписывать РФ ответственность за все беды стало нормой для французских СМИ, указали в диппредставительстве

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Приписывать России ответственность за все беды стало нормой для французских СМИ, однако обвинения в оправдании Холокоста категорически неприемлемы и требуют доказательств. Об этом говорится в открытом письме посольства России во Франции в ответ на публикации французских изданий об открывающемся в Париже судебном процессе по делу об осквернении мемориала жертвам Холокоста в 2024 году.

"К сожалению, для этих СМИ стало обыденным делом приписывать России ответственность едва ли не за все беды. Зачастую лживость таких инсинуаций настолько очевидна, что они не заслуживают комментариев. Однако в данном случае промолчать не можем, поскольку нынешние публикации не только вводят общественность в заблуждение, но и оскорбляют память миллионов жертв нацизма", - говорится в тексте письма.

Российские дипломаты назвали "голословными утверждениями" содержащиеся в статьях Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, France Info, Mediapart пассажи о причастности РФ к происшествию. Они напомнили, что именно СССР принял на себя основной удар во Второй мировой войне, заплатив за победу 27 миллионами человеческих жизней, среди которых было много евреев. Также в послании подчеркивается, что, "в отличие от многих стран Западной Европы, в России нет антисемитизма", при этом она "стоит на страже исторической правды, противостоит попыткам реабилитации нацизма и проявлениям расовой нетерпимости".

"Обвинения французской стороны в причастности России к осквернению мемориала должны быть подкреплены доказательствами, иначе это лишь бросает тень на тех, кто подобные голословные обвинения озвучивает", - говорится в письме.

В Париже 29 октября открывается судебный процесс в отношении четырех граждан Болгарии, которых обвиняют в нанесении изображений отпечатков ладоней красного цвета на мемориал в память о жертвах Холокоста в IV округе Парижа. Трое из четырех обвиняемых были задержаны, им предъявлены обвинения в умышленной порче имущества и участии в преступном сообществе, тогда как четвертый находится в розыске, его подозревают в оформлении бронирования проживания и транспорта для исполнителей этой акции.