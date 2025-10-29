Захарова: Россия проводит системную работу по ситуации с украинскими детьми

Официальный представитель МИД РФ назвала "примером страшной дезинформационной кампании" вброшенный в западный мейнстрим тезис о якобы похищенных и удерживаемых Россией более миллиона украинских детей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия системно и предметно занимается решением проблемы украинских детей, разлученных со своими родными и оказавшихся на ее территории в результате боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Она назвала "примером страшной дезинформационной кампании" и "чудовищным по своей циничности фейком" вброшенный в западный мейнстрим тезис о якобы похищенных и удерживаемых Россией более миллиона украинских детей.

"Да, есть дети, которые оказались разлучены со своими родными в результате боевых действий, и в этой связи ведется системная работа, - отметила дипломат. - В отличие от других региональных конфликтов, где такая работа не велась, наша страна находит время и возможности для того, чтобы думать и о детях другой страны. У нас есть целый институт уполномоченного по правам ребенка, который посвящает этому колоссальные усилия. Нам есть чем заняться внутри страны, нам есть каким нашим детям уделять внимание, но мы еще думаем и о других".

Захарова обратила внимание также на нечистоплотность западной пропаганды, которая без устали продолжает обвинять Россию в похищении украинских детей. "Самое позорное, что свою ложь они начали озвучивать на ооновских площадках при медийной поддержке Секретариата ООН, а это действительно катастрофа, - подчеркнула она. - Им мало было просто информационных вбросов, им нужна была легитимизация, им нужны были соучастники, и это оказалась круговая порука".

Коснувшись мнимых и истинных масштабов проблемы, спикер МИД РФ напомнила о том, что на переговорах в Стамбуле российская делегация вынудила украинскую сторону назвать точную цифру разыскиваемых детей. "Вместо более миллиона в списке оказалось 339 фамилий, причем около трети из них не подтвердились в принципе, - констатировала она. - На начало октября 115 несовершеннолетних воссоединились с родственниками на Украине или в третьих странах, а в Россию вернулись 28 детей. Соответствующая работа продолжается".

"Кстати, а что там на территории стран ЕС, куда от мобилизации на Украине сбежали миллионы украинских граждан, что там с их детьми? - задалась вопросом Захарова. - Министры многих европейских стран говорили, что даже не имеют представления, где находятся десятки тысяч украинских детей: границу они, вроде, пересекали, а что дальше никто не знает. Никакого мониторинга этой ситуации там не ведется. Надо бы расследовать".