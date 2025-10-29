Рябков назвал условие для новой встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД России считает, что решение о встрече будет принято после подготовки ее содержания

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Решение о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет принято после того, как будет подготовлено ее содержание. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, новом контакте, - сказал высокопоставленный дипломат. - Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное - это содержание".

"Мы считаем, что рамки, созданные встречей наших лидеров в Анкоридже, должны наполняться конкретикой, договоренностями, решениями. И именно на этой основе надо двигаться вперед", - подчеркнул Рябков. Он отметил, что взаимопонимание по поводу того, как это делать, было достигнуто на Аляске.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее американский лидер пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.