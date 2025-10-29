Пеков: некоторые страны пытаются абстрагироваться от исторической общности с РФ

Пресс-секретарь президента России отметил, что эти государства хотят противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Несколько государств на данный момент пытаются уйти от исторической общности с Россией. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть целые государства, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права", - сказал представитель Кремля.