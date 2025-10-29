Пеков: некоторые страны пытаются абстрагироваться от исторической общности с РФ
Редакция сайта ТАСС
14:11
обновлено 14:32
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Несколько государств на данный момент пытаются уйти от исторической общности с Россией. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что есть целые государства, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права", - сказал представитель Кремля.