Картаполов: Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Зеленский

Для европейских лидеров Украина - это расходный материал, заявил председатель комитета Госдумы по обороне

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин относится к Украине и солдатам ВСУ лучше, чем Владимир Зеленский и европейские лидеры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Читайте также

"Посейдон", допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

Ранее Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции в госпитале им. П. В. Мандрыка о готовности пустить представителей СМИ, иностранных журналистов, в том числе украинских, в зону окружения противника с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит.

"Наш президент относится к Украине намного лучше, чем их собственный мнимый президент, просроченный. И, казалось бы, сегодня солдаты ВСУ - это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин в отличие от европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы - просто расходный материал, пыль под ногами", - сказал Картаполов журналистам.