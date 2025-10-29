Грушко: РФ и Турция будут укреплять связи вопреки попыткам их осложнить

Вместе с тем замглавы МИД отметил, что и Турция, и Россия как страны, проводящие суверенную политику, не могут совпадать в точках зрения по всему спектру проблем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия и Турция продолжат укреплять стратегическое партнерство по ряду направлений вопреки нелегитимным попыткам внешних сил их осложнить. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на мероприятии по случаю 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

"Хочу сказать, что эти отношения стабильно демонстрируют жизнеспособность, поступательную трансформацию во все более значимые и полезные для региона связи. Нам выпала общая судьба и исключительная ответственность быть соседями и партнерами, засучив рукава воплощать масштабные экономические и энергетические проекты, наблюдать за взаимным проникновением наших культур, - отметил он. - Убежден, опираясь на накопленный запас прочности и обоюдное уважение, мы сможем и дальше укреплять стратегическое партнерство по ряду направлений вопреки нелегитимным попыткам внешних сил их осложнить".

Вместе с тем он отметил, что и Турция, и Россия как страны, проводящие суверенную политику, не могут совпадать в точках зрения по всему спектру проблем, с которыми они имеют дело и в сфере двусторонних отношений, и в сфере внешней политики. "Но именно то качество отношений, которое придано отношениями наших лидеров, как раз позволяет обсуждать не только то, что нас объединяет, но там, где нам приходится сверять часы и думать над тем, как нам двигаться вперед, принимая во внимание национальные интересы, проявляя уважение друг к другу", - добавил Грушко.

Замминистра подчеркнул, что Турецкая Республика снискала уважение в глазах мирового сообщества как государство, последовательно и решительно отстаивающее интересы своего народа на международной арене. "Сегодня мы наблюдаем, как Турция предлагает посреднические усилия для урегулирования региональных и глобальных кризисов, эффективно способствует устранению очагов нестабильности в мире", - отметил замглавы МИД РФ.