Силовики узнали телефон комбрига ВСУ, бросавшего солдат на "мясные штурмы"

Комбриг 157-й бригады Михаил Дзерин при этом все время находился во Львове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские силовые структуры узнали контактные данные командира 157-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Михаила Дзерина, который, сидя во Львове, отправлял свой личный состав участвовать в "мясных штурмах" на нескольких направлениях. Об этом они сообщили ТАСС.

"Комбриг 157-й бригады идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович бездарно раздавал свой личный состав на право и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в "мясных штурмах" в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове (ул. Гвардейская). Недавно подразделения 157-й омбр были разбиты группировкой "Север" в районе Тихого", - рассказал собеседник агентства.

Теперь, добавил он, родственники пропавших без вести военнослужащих бригады участвуют в митингах в Киеве с требованием прояснить ситуацию. Собеседник уточнил, что о судьбе своих мужей и сыновей родственники могут спросить лично у комбрига, узнав его номер у российских силовиков через бот обратной связи в Telegram-канале "Сохрани себе жизнь".