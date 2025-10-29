Вершинин обсудил с главой администрации врио лидера САР двусторонние отношения

Заместитель главы МИД России и Махер аш-Шараа условились о продолжении диалога в целях координации подходов по региональной и международной проблематике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обсудил с находящимся в Москве главой администрации временного президента Сирии, сопредседателем постоянной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Махером аш-Шараа вопросы развития двустороннего взаимодействия. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Подробно рассмотрена ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи содействия постконфликтному восстановлению этой страны, - отметили в министерстве. - Предметно обсуждены актуальные вопросы развития многопланового российско-сирийского взаимодействия".

Стороны условились "о продолжении политического диалога в целях координации подходов по региональной и международной проблематике, в том числе на площадке ООН".