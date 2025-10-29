Медведев назвал "Посейдон" оружием судного дня

Зампред Совбеза России поздравил "всех друзей России" с успешным испытанием оружия

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

"В отличие от "Буревестника", "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня", - написал он.

В своем сообщении Медведев также поздравил "всех друзей России (и особенно - имбецила министра обороны Бельгии)" с успешным испытанием "Посейдона".

Ранее об успешном испытании аппарата сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, это стало огромным успехом. "Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - говорил он. Также, по словам главы государства, "Посейдон" уникален по скорости и глубине движения, в мире ему нет аналогов.