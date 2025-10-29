Эксперт Коротченко: испытания "Посейдона" подтолкнут США к продлению СНВ-3

Главный редактор журнала "Национальная оборона" подчеркнул, что подводный аппарат не подпадает ни под какие ограничения, поскольку такой вид оружия не прописан в действующих договорах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Испытания подводного аппарата "Посейдон" подтолкнут США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с Россией. Таким мнением с ТАСС поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Важная особенность "Посейдона" заключается в том, что такой вид оружия не прописан в действующих договорах об ограничении стратегических наступательных вооружений. В СНВ-3 нет такой классификации. Следовательно, он не подпадает ни под какие ограничения. Это тоже важно. Это дополнительный стимул американцам поддержать предложение Москвы о том, чтобы договор СНВ-3 действовал еще как минимум год", - сказал он.

По мнению аналитика, после продления договора между сторонами могут состояться переговоры в ходе которого будет принято решение о том, что дальше делать с ядерными вооружениями. "Это стимулирует США на выход на какие-то практические контакты и нормализацию отношений с Москвой в военно-стратегической и политических сферах", - отметил Коротченко.

Он пояснил, что "Посейдон" является автономным подводным аппаратом, доставляющим к объектам на побережье противника ядерный заряд большой мощности. "Посейдон" имеет межконтинентальную дальность подводного хода и способен двигаться на большой глубине со скоростью, не позволяющей его обнаружить и перехватить. "Особенность заключается в том, что все делается в автоматическом режиме. Проходит санкция от верховного главнокомандующего, снимаются все разблокировки и аппарат начинает движение под водой", - уточнил Коротченко.

Аналитик добавил, что масса и габаритные размеры "Посейдона" позволяют разместить в головной части аппарата сверхмощный ядерный боевой заряд, который при подрыве у береговых объектов противника способен полностью их уничтожить.

О "Посейдоне"

Ранее в ходе общения с бойцами СВО президент Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

В свою очередь, зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.