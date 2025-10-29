Картаполов: французские военные получат билет в один конец, поехав на Украину

Депутат напомнил, что иностранный контингент, который будет воевать на стороне ВСУ, станет законной целью для российских бойцов

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Французский военный контингент, который могут направить на Украину по решению президента республики Эмманюэля Макрона, получит билет в один конец. Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Генштаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.

"Мы пока точно не знаем, решил ли он [президент Франции - прим. ТАСС] и в каком периоде исполнения находится это решение, если оно есть. Но для тех французов, которые по этому идиотскому, я не могу подобрать другого выражения, решению президента Франции окажутся на территории Украины, для них это будет билет в один конец", - сказал депутат.

По его словам, Макрон не пользуется популярностью во Франции. "У него ничего не получается, даже Лувр у него обчистили. Поэтому ему нужны хоть какие-то успехи или то, что он подразумевает под успехом, где угодно, в том числе на внешнеполитическом фланге. Видимо, поэтому он решил, не особо задумываясь над последствиями, направить туда свои войска", - сказал Картаполов.

Депутат напомнил, что иностранный контингент, который будет воевать на стороне Украины, станет законной целью для Вооруженных сил РФ. "Родителям этих солдат, офицеров, их родным и близким стоит спросить господина Макрона, зачем он это сделал. Потому что все иностранцы, независимо от того, из какой они страны и что они делают, если они находятся в зоне боевых действий с оружием в руках, - это законная цель для наших вооруженных сил. И все они будут уничтожены", - подчеркнул парламентарий.