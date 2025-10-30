МИД РФ: для АТЭС было бы важно признать особую роль природного газа в энергетике

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин также отметил, что весомым достижением форума могло бы стать признание института семьи как целого актива общества

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 30 октября. /ТАСС/. Признание важности всех источников энергии и особой роли природного газа могло бы стать весомым итогом года для форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин в преддверии саммита АТЭС в Кёнджу.

"Весомым достижением этого года может стать признание важности всех источников энергии и особой роли природного газа, а также института семьи как целого актива общества", - сказал замглавы МИД.