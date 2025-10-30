Дарчиев: cенатор Грэм и его единомышленники спонсируют терроризм на Украине

Они выделяют средства на поставки вооружений, отметил посол России в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и его единомышленники в Конгрессе США спонсируют терроризм на Украине, выделяя средства на поставки вооружений Киеву. Об этом говорится в распространенном российской дипмиссией заявлении посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева.

"Ответ же на вопрос, кто на самом деле спонсирует терроризм, одобряя в Конгрессе многомиллиардные поставки вооружений киевскому режиму и финансируя его злодеяния, в том числе совершенные с 2014 года убийства более 350 детей Донбасса и ранения не менее 1,4 тыс. несовершеннолетних, очевиден и не подлежит сомнению. Это - на совести Грэма и его единомышленников", - подчеркнул Дарчиев.