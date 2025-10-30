Дарчиев: СМИ Запада тиражируют ложь о "похищенных" во время СВО детях

Дипломат назвал эти сведения провокацией, предпринятой по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения

Посол России в США Александр Дарчиев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Западные СМИ злонамеренно тиражируют ложные утверждения о сотнях тысяч детей, "похищенных" во время специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства Александра Дарчиева.

Его попросили прокомментировать информацию о планах американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ, от штата Гавайи) провести слушания с участием посольства Украины в Вашингтоне по этому вопросу, вызвав для показаний руководителя российской дипмиссии. "Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Грэм, продвигающий законопроект о признании России "государством - спонсором терроризма" под фальшивым предлогом "похищения" украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних", - отметил Дарчиев.

"Фигурирующие же в западных СМИ ссылки с подачи Киева на десятки и даже сотни тысяч "похищенных" носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России", - подчеркнул он.

Как отметил посол, "первая леди США Мелания Трамп, обратившаяся к президенту России [Владимиру Путину] с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию". Благодаря такому взаимодействию, указал он, "семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию".

Работа над воссоединением семей

Российская сторона, продолжил Дарчиев, "неоднократно давала подробные разъяснения о судьбе детей, оказавшихся в зоне боевых действий, помогая воссоединению семей и настойчиво предлагая украинским властям передать конкретные списки, а не заниматься тиражированием фейков о 20 тыс. "украденных" малолетних граждан Украины, подвергающихся "насильственной русификации".

Он напомнил, что "в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня представленный делегацией Украины перечень содержал всего 339 имен детей, разыскиваемых родственниками". "При этом треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной. Многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям. По остальной части ведется работа", - отметил посол. Он подчеркнул, что "факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного комитета Красного Креста, которые сопровождают ребенка для передачи родителям и родственникам". Кроме того, посредниками в этом вопросе выступают Катар и Ватикан.

"Естественно, что участие российских представителей в затеянном Грэмом шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе. Привлекать к ответственности надо прежде всего самого сенатора, против которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы в марте 2022 года к покушению на президента России, а также высказывания на встрече с Владимиром Зеленским в мае 2023 года про "убийства русских", - указал Дарчиев.

Как сообщила газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность проведения слушаний по указанной теме в комитете по ассигнованиям верхней палаты американского Конгресса. По данным газеты, законодатели оценивают перспективу пригласить Дарчиева выступить на этих слушаниях, дата которых пока не определена.