Мяч, два пейджера и "чаша доверия". Что дарили президенту США Дональду Трампу

29 октября 2025 г. президенту США Дональду Трампу преподнесли позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла (57 год до нашей эры — 935 год нашей эры). ТАСС подготовил подборку других необычных вещей, переданных в дар мировыми лидерами нынешнему президенту США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время российско-американского саммита в Хельсинки, 2018 год © Михаил Метцель/ ТАСС

Чаща доверия и медальон мира

27 января 2017 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе визита в США вручила главе Белого дома Дональду Трампу традиционную шотландскую чашу для питья с двумя ручками, символизирующую доверие. Сосуд когда-то использовался при заключении договоров между горными кланами и ценился как знак гостеприимства. Помимо этого, мать Трампа была родом из Шотландии.

24 мая 2017 г. папа римский Франциск преподнес Дональду Трампу в Ватикане медальон с изображением оливкового дерева — символа мира.

16 июля 2018 г. в ходе российско-американского саммита в Хельсинки (Финляндия) президент РФ Владимир Путин передал Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 г. (прошел в Москве) и набор из 12 коллекционных серебряных монет, выпущенных специально к ЧМ.

Мемуары Черчилля и кортик

3 июня 2019 г. в ходе визита в Великобританию Дональд Трамп получил от премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй оформленный в рамку машинописный проект Атлантической хартии, подписанной в 1941 г. британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом. Она была призвана определить устройство мира после победы союзников во Второй мировой войне. На следующий день королева Великобритании Елизавета II преподнесла Трампу книгу воспоминаний Черчилля "Вторая мировая война".

29 августа 2019 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко передал Трампу через помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона кортик.

Самолет и свидетельство о рождении деда

4 февраля 2025 г. в ходе визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Дональду Трампу два пейджера — обычный и позолоченный в память об операции против "Хезболлах" (17 и 18 сентября 2024 г. в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций).13 октября после достижения перемирия с палестинской радикальной организацией ХАМАС (вступило в силу 10 октября), против которого Израиль вел военную операцию в секторе Газа с октября 2023 г., Нетаньяху преподнес Трампу статуэтку в виде золотого голубя, символизирующего мир (Трамп прибыл в Израиль, а затем отправился в Египет на церемонию подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа).

© Канцелярия премьер-министра Израиля

В мае 2025 г. ряд американских СМИ сообщил, что Дональд Трамп принял от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила поступление соответствующего предложения от катарского правительства, по данным газеты The Washington Post, лайнер еще с прошлого месяца находился в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас). Трамп заявил, что самолет будет временно использовать правительство в качестве борта номер один.

5 июня 2025 г. канцлер Германии Фридрих Мерц входе визита в США подарил Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда - Фредерика Трампа (урожденный Фридрих Трумп), эмигрировавшего в США в 1885 г. из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. Мерц пояснил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в МИД ФРГ.

Кровавый портрет на фоне Статуи Свободы и клюшка для гольфа

13 марта 2025 г. президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом передал для Дональда Трампа портрет кисти народного художника РФ Никаса Сафронова. На нем изображен Дональд Трамп с поднятым вверх кулаком и брызгами крови на лице на фоне американского флага и Статуи Свободы. Картина отсылает к неудавшемуся покушению в ходе предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании 13 июля 2024 г.

Никас Сафронов © REUTERS/ Evgenia Novozhenina

17 сентября 2025 г. в ходе визита Трампа в Великобританию британский монарх Карл III вручил ему книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 г. Кроме того, Трампу вручили флаг Великобритании, который был поднят над Букингемским дворцом в день инаугурации Трампа 20 января 2025 г.

28 октября 2025 г. премьер-министр Японии Санаэ Такаити преподнесла Дональду Трампу, находившемуся в Токио с официальным визитом, клюшку для гольфа, принадлежавшую его покойному другу — экс-главе японского правительства Синдзо Абэ. Такаити также презентовала Трампу сумку для клюшек с автографом известного японского гольфиста Хидэки Мацуямы. Трамп, известный любовью к этому виду спорта, в ходе своего первого визита на посту президента США в 2017 г. вместе с Абэ провел много часов, играя в гольф.

