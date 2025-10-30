Статья

Испытания "Буревестника" и "Посейдона" и диалог с США. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

Успешные испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", диалог с США и ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой "Роснано" Сергеем Куликовым.

В графике Путина пока нет нового разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, "но он может быть весьма оперативно согласован при необходимости".

Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона"

Проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия: "Если каким-то образом [президентом США Дональдом Трампом] имеется в виду испытание "Буревестника" [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием".

Если какая-то страна отойдет от моратория на ядерные испытания, то Россия поступит соответственно: "Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации".

Россия рассчитывает, что до Трампа информация об испытаниях "Посейдона" и "Буревестника" была доведена корректно: "В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерные испытания".

США до публичных заявлений Трампа не уведомляли Россию о планах возобновить ядерные испытания: "Нет".

Россия не располагает данными, чтобы какая-то страна мира проводила испытания ядерного оружия, как об этом заявил Трамп: "До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием".

Путин рассказал бойцам об испытаниях, чтобы ввести их в курс дела о мерах, принимаемых для безопасности России.

О диалоге с США

Кремль не считает, что диалог с США зашел в тупик: "Нет, не означает".

Кремль считает, что Россия и США не вступили в новую гонку вооружений: "Все-таки нет".

Россия и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня: "Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся".

О ДСНВ