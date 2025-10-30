Ответ "Буревестником" и террористические планы Киева. Заявления МИД
Киев не скрывает планов устроить техногенную катастрофу с целью замедления продвижения российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что власти Швеции своими поставками открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, а разработка "Буревестника" стала реакцией России на шаги НАТО. В случае экспроприации суверенных активов, ответ России на этот акт воровства будет направлен на компенсацию ущерба.
ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.
О "Буревестнике" как ответе на ядерные проекты Запада
- Денонсация соглашения с США об утилизации плутония показывает, что попытки подрывать военно-политический потенциал РФ получат твердый отпор: "Денонсация данного документа и протоколов к нему - это сигнал, что любые попытки подрывать военно-политические интересы России и в одностороннем порядке пересматривать условия заключенных между нашими странами международных договоров получат твердый и последовательный отпор".
- РФ приходится реагировать на агрессивный характер действий НАТО разработкой таких систем, как "Буревестник": "Что касается систем, подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса".
О терроризме со стороны киевского режима
- Киев не скрывает планов устроить "буквально техногенную катастрофу" и затопить населенные пункты по берегам реки Северский Донец, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области.
- Россия призывает ООН "отказаться от фактического потворства" украинско-западной инсценировке, направленной на дискредитацию страны.
- Власти Швеции поставками Украине истребителей Jas Gripen E открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, а также убийства мирных жителей: "Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм. Мало того - Швеция официально участвует в финансировании террористической ячейки и убийствах мирных жителей".
Об ответе на санкции ЕС и Лондона
- Расширением санкций против РФ Великобритания демонстрирует свою несамостоятельность "в процессе принятия важных для собственной экономики решений".
- Евросоюз столкнется с долгосрочными проблемами в случае присвоения замороженных российских активов: "Еще раз предупреждаем Европейский союз от воровства суверенных российских активов - у него появятся отнюдь не дополнительные средства, а серьезные долгосрочные проблемы".
- Ответные меры России в случае экспроприации ее активов будут направлены на возмещение ущерба: "Любые действия <...> по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права".
Взаимодействие РФ и Азербайджана
- РФ и Азербайджан ведут "предметный диалог" для скорейшего возвращения задержанных россиян на родину.
О международных организациях
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров держит на контроле ситуацию с инсценировкой в Буче, требуя от Секретариата ООН тщательного и транспарентного расследования: "Этот вопрос действительно стоит на контроле у министра иностранных дел РФ Сергей Викторовича Лаврова".
- Международный уголовный суд (МУС) нужен Западу для "сохранения своего неоколониального влияния на страны глобального Юга и оказания давления на неугодные режимы".
- Все больше государства принимают решение о выходе из МУС из-за "неприкрытой политической ангажированности".
О возможном возобновлении конфликта на Ближнем Востоке
- Россия надеется, что законопроекты Израиля об аннексии Западного берега реки Иордан не утвердят, иначе не избежать нового витка эскалации в ближневосточном регионе: "Надеемся, что до окончательного утверждения законопроектов дело не дойдет".
- В случае эскалации обстановки "продвигаемые с немалым трудом" международные миротворческие усилия "окажутся подорванными и отброшенными далеко назад".