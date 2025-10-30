Статья

Ответ "Буревестником" и террористические планы Киева. Заявления МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Киев не скрывает планов устроить техногенную катастрофу с целью замедления продвижения российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что власти Швеции своими поставками открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, а разработка "Буревестника" стала реакцией России на шаги НАТО. В случае экспроприации суверенных активов, ответ России на этот акт воровства будет направлен на компенсацию ущерба.

О "Буревестнике" как ответе на ядерные проекты Запада

О "Буревестнике" как ответе на ядерные проекты Запада

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония показывает, что попытки подрывать военно-политический потенциал РФ получат твердый отпор: "Денонсация данного документа и протоколов к нему - это сигнал, что любые попытки подрывать военно-политические интересы России и в одностороннем порядке пересматривать условия заключенных между нашими странами международных договоров получат твердый и последовательный отпор".

РФ приходится реагировать на агрессивный характер действий НАТО разработкой таких систем, как "Буревестник": "Что касается систем, подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса".

О терроризме со стороны киевского режима

Киев не скрывает планов устроить "буквально техногенную катастрофу" и затопить населенные пункты по берегам реки Северский Донец, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области.

Россия призывает ООН "отказаться от фактического потворства" украинско-западной инсценировке, направленной на дискредитацию страны.

Власти Швеции поставками Украине истребителей Jas Gripen E открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского, а также убийства мирных жителей: "Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм. Мало того - Швеция официально участвует в финансировании террористической ячейки и убийствах мирных жителей".

Об ответе на санкции ЕС и Лондона

Расширением санкций против РФ Великобритания демонстрирует свою несамостоятельность "в процессе принятия важных для собственной экономики решений".

Евросоюз столкнется с долгосрочными проблемами в случае присвоения замороженных российских активов: "Еще раз предупреждаем Европейский союз от воровства суверенных российских активов - у него появятся отнюдь не дополнительные средства, а серьезные долгосрочные проблемы".

Ответные меры России в случае экспроприации ее активов будут направлены на возмещение ущерба: "Любые действия <...> по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права".

Взаимодействие РФ и Азербайджана

РФ и Азербайджан ведут "предметный диалог" для скорейшего возвращения задержанных россиян на родину.

О международных организациях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров держит на контроле ситуацию с инсценировкой в Буче, требуя от Секретариата ООН тщательного и транспарентного расследования: "Этот вопрос действительно стоит на контроле у министра иностранных дел РФ Сергей Викторовича Лаврова".

Международный уголовный суд (МУС) нужен Западу для "сохранения своего неоколониального влияния на страны глобального Юга и оказания давления на неугодные режимы".

Все больше государства принимают решение о выходе из МУС из-за "неприкрытой политической ангажированности".

О возможном возобновлении конфликта на Ближнем Востоке