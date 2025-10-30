Захарова назвала отказ Японии от курса против РФ условием возобновления диалога

Дипломат обратила внимание на то, что ни ей, ни экспертам не удалось услышать ничего нового в недавнем выступлении главы японского правительства в парламенте

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Готовность нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией новостью не является, предпосылкой возобновления диалога является отказ Токио от нынешнего антироссийского курса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что ни ей, ни экспертам не удалось услышать ничего нового в недавнем выступлении главы японского правительства в парламенте. "В принципе ничего нет нового в политике японского правительства в отношении России", - констатировала она.

"У нас есть свой принципиальный подход, и он тоже звучит не ново, - подчеркнула Захарова. - Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам. Это к вопросу о предпосылках, тенденциях, атмосферах и так далее. Они от этого должны отказаться, потому что именно такая недружественная линия завела двустороннее сотрудничество в тупик, но эта недружественная тупиковая линия была выбрана японской стороной, не нашей".