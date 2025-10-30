Захарова: мошенники пытались сорвать форум "Диалог о фейках 3.0"

Провокация не достигла своих целей, подчеркнула официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Провокаторы, совершавшие звонки под видом якобы российских правоохранителей, пытались сорвать Международный форум "Диалог о фейках 3.0". Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера в день форума была совершена такая попытка информационной диверсии. Участники получали сообщения под видом российских правоохранительных органов, якобы предупреждающие о необходимости отказаться от посещения этого события. Но это не повлияло ни на что", - сказала она.

"Была проведена контринформационная работа, провокация своих целей не достигла. Форум прошел успешно. Мне кажется, попытки его сорвать вызвали лишь дополнительный интерес и чувство непринятия к такому грубому силовому вмешательству", - отметила дипломат.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Диалог о фейках 3.0".