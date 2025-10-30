РФ призвала СБ ООН сфокусироваться на взаимодействии для помощи Судану

Любые шаги, нацеленные на уравнивание сторон конфликта, или рассуждения о том, что ни одна из них не вправе претендовать на истинную легитимность, не могут рассматриваться иначе как поощрение сепаратизма, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН должны сконцентрироваться на конструктивном взаимодействии для оказания помощи Судану, а не поощрять раскол в стране. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"В свете эскалации вокруг Эль-Фашера множатся идеи о необходимости предпринять конкретные действия на земле для принуждения сторон к миру. Считаем, что такие инструменты будут эффективны лишь в том случае, если получат поддержку самих суданцев и отстаивающего их интересы правительства во главе с премьером Камилом Идрисом, - сказал он на заседании СБ ООН. - Любые шаги, нацеленные на уравнивание сторон конфликта, или рассуждения о том, что ни одна из них не вправе претендовать на истинную легитимность, не могут рассматриваться иначе как поощрение сепаратизма и внутренней напряженности. Призываем всех членов совета сфокусироваться на конструктивном взаимодействии и осязаемой помощи суданцам, а не на поощрении раскола. Именно преисполненные таким духом усилия СБ ООН могут способствовать приближению мира в Судане".

Небензя отметил, что "Россия последовательно выступает за мирные развязки затянувшегося конфликта в Судане". "Во главу угла должно ставиться сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности страны. Не приемлем, наряду с другими ответственными членами международного сообщества, создание каких-либо параллельных органов власти", - подчеркнул он.

После 18-месячной осады отряды движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) полностью захватили 26 октября Эль-Фашер. Как проинформировала местная радиостанция SABC, вслед за взятием города стали поступать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером СБР Мухаммедом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.