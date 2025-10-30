Глава ДНР назначил нового главу Минтруда и соцполитики

В феврале Денис Пушилин уволил прошлого министра Дениса Стрельченко за несоблюдение сроков выплаты пособий жителям

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Алексея Исаева на должность министра труда и социальной политики региона, следует из указа главы ДНР.

В феврале Пушилин уволил министра труда и социальной политики республики Дениса Стрельченко за несоблюдение сроков выплаты пособий жителям.

"Назначить Исаева Алексея Вячеславовича министром труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики", - сообщается в документе.

Ранее нижегородские СМИ сообщали, что Александр Исаев - замминистра социальной политики Нижегородской области - переводится в ДНР.