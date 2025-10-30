Глава ДНР назначил нового главу Минтруда и соцполитики
Редакция сайта ТАСС
16:42
ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Алексея Исаева на должность министра труда и социальной политики региона, следует из указа главы ДНР.
В феврале Пушилин уволил министра труда и социальной политики республики Дениса Стрельченко за несоблюдение сроков выплаты пособий жителям.
"Назначить Исаева Алексея Вячеславовича министром труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики", - сообщается в документе.
Ранее нижегородские СМИ сообщали, что Александр Исаев - замминистра социальной политики Нижегородской области - переводится в ДНР.