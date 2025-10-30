Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства

Она занимала должность с июня 2019 года

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте министерства, Гатагова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства РФ с июня 2019 года.