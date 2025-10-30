Пушилин поручил ликвидировать Минобороны ДНР

Завершить процедуру планируется в течение шести месяцев

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин постановил ликвидировать Министерство обороны ДНР в связи с интеграцией региона в Российскую Федерацию, следует из текста указа главы региона.

"Постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство обороны Донецкой Народной Республики ", - сообщается в документе.

Уточняется, что министерство ликвидируется в связи с воссоединением республики с РФ. Завершить процедуру ликвидации планируется в течение шести месяцев. Заниматься этим вопросом будет специально созданная ликвидационная комиссия.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.