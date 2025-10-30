МИД РФ: мировое хозяйство разваливают в угоду амбициям отдельных стран

Эти страны стремятся сохранить свое доминирование и навязать остальным государствам игры с нулевой суммой, отметил замглавы российского дипведомства Александр Панкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мировое хозяйство сознательно разваливают в угоду амбициям отдельных стран, стремящихся сохранить свое доминирование. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Как отметили в сообщении российского дипведомства, 30 октября в городе Кёнчжу Республики Корея Панкин принял участие в совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли АТЭС. На мероприятии Россию также представлял заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

"Панкин озвучил российские оценки текущего состояния мировой и региональной экономики. Отмечен сознательный развал мирового хозяйства в угоду амбициям отдельных стран, стремящихся сохранить свое доминирование и навязать остальным государствам игры с нулевой суммой. Привлечено внимание к усилиям правительства России по цифровизации экономики, нашему вкладу в формирование справедливой архитектуры международного регулирования ИИ", - подчеркнули в МИД.

"Подсвечены меры стимулирования рождаемости, поддержки семьи в духе традиционных ценностей при расширении экономических возможностей женщин. Представлен отечественный опыт развития культурных и креативных индустрий", - добавили в российском министерстве.