Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров обороны СНГ

Формат мероприятия предусматривает совместную работу глав военных ведомств СНГ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

АЛМА-АТА /Казахстан/, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 30 октября прибыл в город Алма-Ата в Казахстане, где примет участие в заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), сообщает российское военное ведомство.

"В ходе заседания состоится обсуждение актуальных вопросов многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, "формат мероприятия предусматривает совместную работу глав военных ведомств СНГ".

"В рамках работы в Казахстане министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-участников СМО СНГ", - добавили в Минобороны России.