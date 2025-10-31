Полянский: Киев отплатил Кубе неблагодарностью за помощь при аварии в Чернобыле

Украина проголосовала против резолюции с призывом к США отменить антикубинские санкции, пояснил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Украины повели себя неблагодарно в отношении Кубы, оказавшей помощь детям после аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, когда проголосовали против резолюции с призывом к США отменить антикубинские санкции. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"[Голос Украины в ООН] весьма явно показывает нам истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году. Отвратительное, постыдное и неблагодарное поведение в отношении страны, которая открыла вам свое сердце и отдала вам последнюю рубашку", - написал российский дипломат в X.

Резолюция Генассамблеи ООН принята в среду 30 октября. Она призывает Вашингтон отказаться от экономических, коммерческих и финансовых санкций в отношении Кубы. Документ поддержали 165 стран, включая Россию и Белоруссию. Против проголосовали Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония, США и Украина, 12 государств воздержались. Резолюции ГА ООН не имеют обязательного юридического статуса.